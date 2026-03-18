Mardin'de arı üreticilerine destek

MARDİN'de arıcılıkla geçimini sağlayan üreticilere destek amacıyla yüzde 100 hibeli 10 ton arı keki dağıtımına başlandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışma kapsamında, kırsalda üretimin sürekliliğini sağlamak ve arı kolonilerinin verimini artırmak amacıyla 10 ilçede arı üreticilerine arı keki dağıtımı başlatıldı. Bu kapsamda Derik ilçesindeki üreticilere arı keki ulaştırıldı. Dağıtım programına Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Arıcılar Birliği Başkanı Hamdullah Ablak, Bal Birliği Başkanı Servet Bedirhanoğlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile üreticiler katıldı.

'ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

Kolonilerin sağlığını korumayı ve üreticinin maliyetlerini azaltmayı hedeflediklerini belirten Kutbettin Yavuz, "Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, 'Kırsal Kalkınma' hamlemiz kapsamında arıcılarımızın en kritik dönemlerinden biri olan kıştan çıkış ve ilkbahar beslemesi sürecinde yanlarında olmanın gururunu yaşıyoruz. Biliyoruz ki arıcılık, sadece bir bal üretimi değil; aynı zamanda doğanın dengesi, ekosistemin sürdürülebilirliği ve kırsal ekonominin can damarıdır. Arılarımızın kovan içi faaliyetlerini hızlandırmak, koloni kaybını önlemek ve verimi artırmak amacıyla dağıtacağımız arı kekleri, üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürürken ürün verimliliğimizi de yükseltecektir" dedi.

'DESTEKLER MOTİVASYON SAĞLIYOR'

Bal Birliği Başkanı Servet Bedirhanoğlu ise desteklerin üreticiler için önemli olduğunu belirterek, "Arı keki sayesinde hem koloni gücümüz artacak hem de bal verimimiz yükselişe geçecek. Destekler, üreticilerimiz için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Arıcılarımız daha güçlü ve kararlı bir şekilde üretime devam edecek. Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'a arıcılarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz. Üreticinin yanında bu yaklaşımın devam etmesini umut ediyoruz. İnanıyoruz ki, bu çalışmalar sayesinde arıcılık bölgemizde daha da gelişecek ve bal üretimi artarak sürecek" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı