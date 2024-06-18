Mardin'de Araç Denetimi: Binlerce Araç ve Sürücü Kontrol Edildi
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde binlerce araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler sonucunda radar cezası ve cezai işlem uygulanan araç sayısı açıklandı. Ayrıca, bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında ise 34 kişi yaralandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri araçları denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler 12-16 Haziran'da trafik denetimi gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda 14 bin 317 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemeler kapsamında 476'sı radar cezası olmak üzere toplam 2 bin 98 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.
Denetimde, 7 bin 390 sürücü ve yolcuya trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Ayrıca, bayram tatilinde il genelinde 21 yaralanmalı trafik kazasında 34 kişinin yaralandığı belirtildi.