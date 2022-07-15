MARDİN'DE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE UÇTU - Haberler

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MARDİN'DE, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA YAMAÇ PARAŞÜTÜ İLE UÇTU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MARDİN'in Derik ilçesinin tek yamaç paraşütçüsü olan Tarık Ayebe (47), 15 Temmuz şehitleri anısına Türk bayrağıyla uçuş yaptı.

MARDİN'in Derik ilçesinin tek yamaç paraşütçüsü olan Tarık Ayebe (47), 15 Temmuz şehitleri anısına Türk bayrağıyla uçuş yaptı.

İlçeye 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Zeytinpınar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 350 rakımlı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Tepesi'nden uçuş yapan Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe, 15 Temmuz'da İstanbul'da şehit olan Derikli Mahmut Eşit ve diğer tüm şehitlerin anısına böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.Tarık Ayebe, "Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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