Maraş Çöreği, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını ve tescilli ürün sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetleri sınırları da aşmaya devam ediyor. Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi" dedi.

BAKAN KACIR: DEĞERLERİMİZİ DÜNYA ÇAPINDA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Yöresel ürünlerimizin uluslararası tescilinde güzel haberler almaya devam ediyoruz. Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş çöreği, Avrupa Birliği'nde tescil edilen 44'üncü coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel Kalkınma Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AB TESCİLLİ ÜRÜNLER

Bakan Kacır, Avrupa Birliği'nde tescilli coğrafi işaretli ürünleri şöyle sıraladı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı ve Maraş çöreği."