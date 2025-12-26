Haberler

Albüm: Çin-Rusya Sınırındaki Manzhouli Limanı'nda Geçen Yolcu Sayısı 900.000'i Aştı

Albüm: Çin-Rusya Sınırındaki Manzhouli Limanı'nda Geçen Yolcu Sayısı 900.000'i Aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin-Rusya sınırında bulunan Manzhouli, dışa açılma sürecinin hızlanmasıyla kentsel gelişimde canlılık kazanarak, bu yıl 900.000'den fazla yolcuya hizmet verdi.

MANZHOULİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin- Rusya sınırında yer alan tarihi bir liman kenti olan Manzhouli, dışa açılma sürecinin giderek derinleşmesiyle birlikte kentsel gelişimde canlılık kazanıyor.

Manzhouli Sınır Giriş-Çıkış Kontrol İstasyonu'nun açıkladığı verilere göre, sınır limanı bu yıl 23 Aralık itibarıyla 900.000'den fazla giriş-çıkış yapan yolcuya hizmet verdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı

Efsane sunucu Esra Ceyhan'ın son halini gören tanıyamadı
2026 bilirkişi, tanık ve arabuluculuk ücretleri belli oldu

Yılbaşı zammı geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte bazı taşkınlıklar var

Sessizliğini bozan Şeyma Subaşı günah çıkardı: Geçmişte...
640 milyon dolarlık bütçe! Japonya yakında Türkiye'nin kapısını çalabilir

Bütçe hazır! O ülke Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
ABD, Nijerya'daki DEAŞ hedeflerini vurdu

Dünyanın bir ucundaki ülkeyi gece yarısı füzelerle vurdular