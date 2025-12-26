Albüm: Çin-Rusya Sınırındaki Manzhouli Limanı'nda Geçen Yolcu Sayısı 900.000'i Aştı
Çin-Rusya sınırında bulunan Manzhouli, dışa açılma sürecinin hızlanmasıyla kentsel gelişimde canlılık kazanarak, bu yıl 900.000'den fazla yolcuya hizmet verdi.
MANZHOULİ, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin- Rusya sınırında yer alan tarihi bir liman kenti olan Manzhouli, dışa açılma sürecinin giderek derinleşmesiyle birlikte kentsel gelişimde canlılık kazanıyor.
Manzhouli Sınır Giriş-Çıkış Kontrol İstasyonu'nun açıkladığı verilere göre, sınır limanı bu yıl 23 Aralık itibarıyla 900.000'den fazla giriş-çıkış yapan yolcuya hizmet verdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel