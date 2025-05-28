Manyas'ta Çeltik Ekimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Manyas'ta Çeltik Ekimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Manyas'ta Çeltik Ekimleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik ekim alanı 98 bin dekara ulaştı. Dronla yapılan ekimlerin yaygınlaştığı belirtilirken, maliyet artışları da gündemde.

Manyas'ta çeltik ekimleri sürüyor

BALIKESİR - Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Manyas ilçesinde, çeltik ekimi tüm hızıyla devam ediyor.

Manyas ilçesi, 98 bin dekarlık ekim alanıyla bölgenin çeltik deposu konumunda bulunurken, tarımsal üretimde de ilk sırayı çeltik alıyor. Geçtiğimiz yıl 80 bin dekar alanda gerçekleştirilen ekimin bu yıl 98 bin dekara ulaştığı bildirildi.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden, yaptığı açıklamada, ekim yöntemlerindeki değişime dikkat çekerek, "Bu yıl dronla ekim çoğaldı, el ile ekim yok gibi, traktör ve dron tercih ediliyor. Dronla ekim kolay olduğu için artı komşu tarlalara tohum kaçırmıyor, dron ile gece dahi ekim yapılıyor. İri taneli çeltikler ekimde tercih ediliyor, iri taneli baldo türü çeltikler hastalıklara karşı daha mukavemetli olduğu için tercih ediliyor," dedi.

Özden, çeltik ekiminde maliyetlerin arttığını, özellikle tarım ilaçlarının fiyatlarında ciddi yükseliş yaşandığını belirterek, bölgede çeltik tarla kiralarının ortalama 7 bin Türk Lirası seviyelerinde olduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - Güncel
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