Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'a "Ankapark" Tepkisi: "Ankapark'ın Belediyemize Devri, 3 Yıl Önce Değil, Mahkeme Kararıyla 5 Gün Önce Gerçekleşmiştir" - Haberler

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Mansur Yavaş'tan Bakan Kurum'a "Ankapark" Tepkisi: "Ankapark'ın Belediyemize Devri, 3 Yıl Önce Değil, Mahkeme Kararıyla 5 Gün Önce Gerçekleşmiştir"

ANKA - Güncel
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, “Bu alanı yüz binlerce Ankaralı kardeşimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz?” sözlerine tepki gösterdi. Yavaş, “Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, "Bu alanı yüz binlerce Ankaralı kardeşimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz?" sözlerine tepki gösterdi. Yavaş, " Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 'Selçuklu Şehri Bitlis'te Tarihi Miras Yeniden Gün Yüzüne Çıkıyor' programında, Ankapark'a ilişkin sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, Ankapark'a ilişkin şunları söylemişti:

"Kaderine terk edilen Ankapark'ın bu görüntülerini verirken hiç mi içiniz sızlamadı? Sizin bu inatlaşmanızın faturasını Ankara'nın gençleri ödedi, çocukları ödedi, hala da ödüyor. Yazık değil mi? Yapılmış bir hizmeti, beğenirsin ya da beğenmezsin ama senin görevin Belediye Başkanı olarak o hizmeti kamunun yararına, milletin faydasına sunmaktır. Sizden beklenen; Ankara'yı sosyal medyaya konu etmeniz, mahküm etmeniz değildir. Eskilerin çok güzel bir sözü var: "Kaval çalmak üflemek değildir. Parmaklarınızı hareket ettireceksiniz. Yani insan; diliyle değil, üfleyerek değil, yaptığı işle konuşacak. Millet de ona göre takdir edecek. Şimdi soruyorum. Bu iki seçenekten hangisini tercih edeceksiniz? Bu alanı yüz binlerce Ankaralı kardeşimizin hizmetine mi sunacaksınız? Yoksa 3 yıldır olduğu gibi, 3 yıldır yaptığınız gibi burayı çürümeye mi terk edeceksiniz? Burayı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da siyasi ikbaliniz için bir malzeme olarak kullanmaya devam mı edeceksiniz? Biz bu sorularımızın cevaplarını milletimiz gibi merak ediyoruz. Bunun sonuna kadar da takipçisi olacağız."

Kurum'un açıklamalarını içeren videonun da bulunduğu sosyal medya paylaşımını alıntılayan Yavaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Bakan, Ankapark'ın belediyemize devri sizin de bildiğinizi düşünüyorum ki, 3 yıl önce değil, mahkeme kararıyla 5 gün önce gerçekleşmiştir. Ankapark'ın geleceğine birlikte yön vermemiz adına, sizler de http://forms.ankara.bel.tr/ankapark üzerinden değerli fikirlerinizi iletebilirsiniz."

ANKA / Güncel

İklim Değişikliği Mansur Yavaş Ankapark Ankara Güncel Haberler

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