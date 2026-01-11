Manisa'da Oyun Salonunda Yangın Çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde oyun salonunda çıkan yangında büyük çapta zarar oluştu.

Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde 1605 ve 1701 sokaklara cephesi bulunan bir oyun salonunda sabah saatlerinde yangın çıktı. İş yerinin ön cephesinden yoğun dumanlar yükselirken, arka sokağa bakan kısmından çıkan alevlerin apartmanın ikinci katına kadar ulaşması mahalleliyi tedirgin etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Dar sokaklar ve çift taraflı park edilen araçlar nedeniyle gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, iş yerinin bulunduğu alana girmekte güçlük çekti. Yangın sırasında iş yeri önünde park halindeki bir araç da yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler 1 saatte söndürüldü. Oyun salonunda zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.