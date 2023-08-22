Manisa'da meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi, memleketleri Kula ilçesinde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aynı kazada ağır yaralanan milli güreşçi Beytullah Sarı'nın ise Manisa Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşak girişinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Salihli yönünden, Kula yönüne gitmekte olan Kalınharman Mahallesi'nin eski muhtarı Adem Yüce (44) yönetimindeki 45 K 0062 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpmış, alev topuna dönen otomobilde sürücü Adem Yüce ve oğlu Oktay Yüce (20) ile güreşçi Burak Sarı (17) ve babası Bekir Sarı (41) yaşamını yitirmiş, Avrupa üçüncülüğü bulunan 15 yaşındaki milli güreşçi Beytullah Sarı ise ağır yaralanmıştı. Elim kazada yaşamını yitiren 4 kişi ön otopsi yapılmak üzere Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, milli güreşçi Beytullah Sarı bel kısmındaki parçalı kırıklar sebebiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. Milli güreşçi Sarı'nın ameliyat olacağı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Öte yandan feci kazada yaşamını yitiren 4 kişi için memleketleri Kula'da cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip Şah Süleyman Camii'nde düzenlenen cenaze namazının ardından güreşçi Burak Sarı ve babası Bekir Sarı Kula Asri Mezarlığına, eski Kalınharman Mahallesi Muhtarı Adem Yüce ve oğlu Oktay Yüce ise Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze töreninde hayatını kaybedenlerin yakınları güçlükle ayakta dururken, gözyaşları sel oldu.

Cenaze namazına Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi spordan sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, Denizli İl Gençlik ve Spor Müdürü Ömer İlman, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, vefat edenlerin yakınları, akrabaları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nden dönüyorlardı

Güreşin altın çocuğu olarak anılan 15 yaşındaki Beytullah Sarı, geçtiğimiz sezon 33, bu sezonun daha ilk yarısında ise 7 altın madalya kazanmıştı. Avrupa üçüncülüğü de bulunan Beytullah Sarı'nın kendisi gibi güreşçi olan ağabeyi Burak Sarı ile birlikte Manisa'nın merkez Yunus Emre ilçesinde düzenlenen Yunt Dağı Yağlı Güreşleri'nde kıspet bağladığı öğrenildi. Ayak boyuna yükselinceye kadar karşılaştığı müsabakalarda elde ettiği başarılarla güreş branşında adını sıkça duyuran Beytullah Sarı'nın 2 gün önce sona eren Yunt Dağı Yağlı Güreşleri ayak boyunda şampiyon olduğu öğrenildi. Elim kazaya karışan otomobilde vefat eden babası, ağabeyi ve yakınları ile milli güreşçi Beytullah Sarı'nın memleketleri Kula ilçesinde döndüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi. - MANİSA