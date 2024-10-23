Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Sanayi Kuruluşu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu, sanayide vasıflı eleman ihtiyacını karşılamak için İzmir'deki bir sanayi kuruluşu ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol sayesinde öğrenciler, staj yapma ve mezuniyet sonrası iş bulma fırsatı elde edecek.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu ile İzmir'de faaliyet gösteren bir sanayi kuruluşu arasında, sanayide vasıflı eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işbirliği protokolü gerçekleştirildi.
Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Fadıl Soykök, kurumda gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını temenni etti.
Öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdamı konusunda oldukça önemli bir adım atıldığını aktaran Soykök, "Diğer yandan ise okulumuzda eğitim gören ve görecek olan öğrencilerimiz için yine bir iş imkanı ve mesleki stajlarını yapabilecek oldukları bir protokole imza attık." dedi.
Firmanın genel müdürü Orhan Özgür Gülsu ise söz konusu protokolle öğrencilerin mesleki eğitim dersi, yaz stajı ve isteğe bağlı stajlarını sanayi kuruluşunda yapabileceğini, mezun olduklarında ise iş sahibi olabileceğini aktardı.
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