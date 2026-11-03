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Manisa Büyükşehir Belediyespor soruşturmasında eski asbaşkan ve muhasebeci tutuklandı

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Manisa Büyükşehir Belediyespor soruşturmasında eski asbaşkan ve muhasebeci tutuklandı
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş hesaplarına yönelik zimmet ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden Murat Kümüştekin ile Ömer Kızıl tutuklandı. Eski başkan E.H. ev hapsiyle serbest bırakılırken, F.K. ifadesinin ardından salıverildi.

MANİSA Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik yürütülen 'zimmet' ve 'suç gelirlerinin aklanması' soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheliden kulübün eski asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin ile eski muhasebecisi Ömer Kızıl tutuklandı, eski başkan ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H.'ye ise ev hapsi verildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manisa Büyükşehir Belediyespor'un geçmiş dönem hesaplarına yönelik başlatılan soruşturmada, 31 Ekim sabahı operasyon düzenlendi. Operasyonda, kulübün eski başkanı ve Basketbol Şube Sorumlusu E.H., eski kulüp asbaşkanı ve Voleybol Şube Sorumlusu Murat Kümüştekin, eski muhasebecisi Ömer Kızıl ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESOT A.Ş. görevlisi F.K., gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve ilgili kurumlardan elde edilen bilgi, belge ve hesap hareketlerinin incelemeye alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Polisteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından şüphelilerden F.K. salıverildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden Murat Kümüştekin ve Ömer Kızıl tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren E.H. ise ev hapsi tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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