Üye Girişi
Haberler

Manifaturacılar, hazır giyim karşısında zor günler yaşıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün, bir zamanlar popüler olan mesleğinin hazır giyim karşısında popülerliğini kaybettiğini ve devredecek aileden kimseyi bulamadığını söyledi. Özgün, 'Babamdan mesleği devraldım ancak çocuklarım bu mesleği devam ettirmek istemiyor. Bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağım' dedi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün (48), bir zamanlar popüler olan mesleğini devredecek aileden kimseyi bulamadığını söyledi. Özgün, "Babamdan mesleği devraldım ancak çocuklarım bu mesleği devam ettirmek istemiyor. Bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağım" dedi.

Kızıltepe ilçesinde 8 yaşındayken babasının yanında çıraklığa başlayan manifaturacı Hüseyin Özgün, bir zamanlar popüler olan mesleğinin hazır giyim karşısında popülerliğini kaybettiğini ve devredecek aileden kimseyi bulamadığını söyledi. Kapalı Çarşı'da zorluklara rağmen 40 yıldır baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Özgün, "Mesleğimiz hazır giyime direniyor çünkü insanlar artık eskisi gibi parça alıp kendilerine elbise dikmiyorlar. Daha çok hazır giyimi tercih ediyorlar. Düğünden düğüne iş yapıyoruz. Düğünlerde yöresel kıyafet giymek isteyenler, bize gelip parça alıyorlar, terzi de kendilerine dikiyor. Tabii terziler de bir elbiseyi 500-600 TL'ye dikiyorlar, fiyat pahalı olunca hazır giyime yöneliyorlar. Bu da bizi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

'İLERİDE KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIM'

Ailesinden kimsenin mesleği devam ettirmek istemediğini söyleyen Özgün, "Bir elbiseye 3 metre gidiyor, kumaşın metre fiyatı 250 TL'den başlıyor, 3 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bunun üzerine terzi ücreti de eklenince vatandaş pahalı buluyor. Piyasa da eskisi gibi değildir, sattığımız kumaşı yerine koyamıyoruz. Daha pahalı alıyoruz, bu sefer fiyatı müşteriye yansıttığımızda şikayetlerle karşılaşıyoruz. 8 yaşındayken babamın yanında çırak olarak başladım. Babamdan mesleği devraldım ancak çocuklarım bu mesleği devam ettirmek istemiyor. Bu nedenle ileride kapatmak zorunda kalacağım" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hüseyin Özgün Kızıltepe Ekonomi Güncel Yaşam Baba

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta! Üçü de aileye başsağlığı dilemedi

Bakanların Narin mesajında dikkat çeken ortak nokta
Didem Arslan'dan ses getirecek Narin mesajı: Aile biliyordu sustular, yazıklar olsun

Aileyle defalarca görüşen Didem Arslan'dan çok konuşulacak tespit
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
8 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title