Manavgat Belediyesi Yol Bakım ve Asfalt Çalışmalarını Hızlandırdı

Manavgat Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol bakım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı. 106 mahallede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen çalışmalarla trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yol bakımı ve onarımı yapıldı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Manavgat Belediyesi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sürdürdüğü yol bakım ve asfalt çalışmalarını hızlandırdı.

Halktan gelen istekler doğrultusunda 106 mahalle genelinde çalışma gerçekleştiren Manavgat Belediyesi, eş zamanlı olarak ilçenin birçok noktasında yol bakım ve onarım çalışması yapıyor. Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak trafiğin yoğun olarak bulunduğu Örnek, Aşağı Hisar, Emek, Çeltikçi- Arap Suyu Mevkii, Çolaklı, Kalemler, Yeniköy-Beydiğin yolu, Sanayi, Sarılar, Side ve Sorgun Mahalleleri'nde, yol bakım, onarım, stablize yol ve sıcak asfalt çalışmalarını gerçekleştirdi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hem turizm, hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerdeki taleplere hızlıca cevap verdiklerini belirterek asfalt çalışmalarının artarak devam edeceğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen, "Manavgat Belediyemiz, yaz nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçemizin her bölgesine hizmet götürmek için seferber olmuş durumda. Gerek kırsal, gerek kent merkezi gerekse turizm bölgelerimiz başta olmak üzere 106 mahallemizin, yol bakım, onarım ve sıcak asfaltlama çalışmasını ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizi hayata geçirirken halkımızdan gelen istekler ve ihtiyaçlara ise ayrıca önem veriyoruz. Kentimizin her bir noktasında çalışmalarımız aynı hızla devam edecek" dedi. - ANTALYA