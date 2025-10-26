Mali'de Akaryakıt Krizi Eğitimi ve İş Yerlerini Vurdu

Mali'nin başkenti Bamako'da bir süredir yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle eğitim kurumları faaliyetlerini askıya alırken, iş yerleri de kepenk kapattı.

Silahlı grupların, Bamako'ya yakıt ikmali yapan tankerlerin geçtiği güzergahı ablukaya alması nedeniyle kentteki yakıt krizi giderek büyüyor.

Başkentte akaryakıt istasyonlarında kilometrelerce kuyruk oluşurken, bazı kent sakinleri geceyi istasyonların etrafında sabahlayarak geçirdi.

Toplu taşıma ve motortaksilerin de krizden etkilenmesi sebebiyle kentin daima kalabalık olan ana caddeleri adeta sessizliğe gömüldü.

Pazar yerleri de dahil birçok dükkan ve iş yeri ulaşım sıkıntısı nedeniyle kepenklerini açamadı.

Başkentteki yüksek öğrenim kurumları da öğrenci ve öğretmenlerin yakıt sıkıntısı nedeniyle okula gidemediğini ve eğitime zorunlu ara verildiğini duyurdu.

Bamako Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kent yetkilileriyle, yarın valilikte yakıt krizine ilişkin acil bir toplantı düzenleneceği kaydedildi.

ABD'nin Bamako Büyükelçiliği de yakıt sıkıntısı ve giderek artan güvenlik endişesi nedeniyle zorunlu olmayan diplomatik personel ve ailelerinin Mali'den ayrılacağını açıkladı.

Büyükelçilik, cuma günü de Bamako dışındaki ABD vatandaşlarına rutin veya acil konsolosluk hizmeti verilemeyeceğini belirtmiş, Mali'ye yönelik seyahat uyarısının geçerliliğini koruduğunu anımsatmıştı.