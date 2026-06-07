Maldivler Çevre Koruma Programlarına Yıllık 454.000 Ek Fon Tahsis Edecek

MALE, 7 Haziran (Xinhua) -- Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, takımadalar genelinde çevreyi koruma ve muhafaza girişimlerini desteklemek üzere Maldivler Yeşil Fonu'ndan her yıl 454.000 ABD doları ödenek tahsis edileceğini açıkladı.

Muizzu cuma günü Dünya Çevre Günü çerçevesinde yaptığı açıklamada, iklim değişikliğiyle mücadeledeki en büyük zorluklardan birinin yeterli mali kaynak eksikliği olduğunu belirtti.

Devlete ait PSM News'in bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı, bu kaynağın çevreye halihazırda ayrılan bütçeye ek olarak sağlanacağını kaydetti. Açıklamada, tahsis edilen fonun koruma alanları ve bu alanlardaki yaban hayatın yönetimi, çevre koruma girişimleri, araştırma faaliyetleri, halkı bilinçlendirme programları, teknik kapasite geliştirme çalışmaları ile sivil toplum kuruluşları ve okullar tarafından yürütülen çevre projelerini destekleyeceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua