Malazgirt'te Bisiklet Turu Düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen 'Malazgirt'ten Ahlat'a Pedallıyoruz' etkinliği, gençleri spora teşvik ederken tarihi önemi de vurguladı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Kaymakamlık, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle "Malazgirt'ten Ahlat'a Pedallıyoruz" sloganıyla bisiklet turu düzenlendi.

Etkinliğe katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, çok sayıda bisiklet tutkunuyla pedal çevirdi.

Katılımcıların Malazgirt'ten başlayıp Ahlat'a uzanan güzergahta ilerledikleri anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Kaymakam Göksu Bayram, tur sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün sadece pedal çevirmedik, sporun, kardeşliğin ve tarihimizin gücünü birlikte yaşadık. Bu tür etkinliklerle hem gençlerimizi spora teşvik ediyor hem de Malazgirt'in tarihi önemini hatırlatıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
