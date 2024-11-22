Üye Girişi
Haberler

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 'Eğlenceli Günler Sağlıklı Gülüşler' Etkinliği Düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nde 'Eğlenceli Günler Sağlıklı Gülüşler' Etkinliği Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikte, geleneksel okçuluk, masa tenisi, voleybol gibi birçok spor faaliyeti gerçekleştirildi. Ayrıca, mobil sağlık aracı ile ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu öğrencileri için "eğlenceli günler sağlıklı gülüşler" etkinliği düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Devlet Hastanesi, Malatya Melekbaba Gençlik Merkezi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu tarafından Meslek yüksek okulunun bahçesinde etkinlik yapıldı.

Programda Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü üyeleri tarafından geleneksel okçuluk, körling, masa tenisi, dart, matrak, sokak bowlingi, akıl-zeka oyunları, badminton, voleybol gibi faaliyetler eşliğinde öğrenciler arasında yarışmalar düzenlendi.

Gençler arasında düzenlenen yarışmalardan sonra Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından mobil araç içerisinde uzman doktorlar eşliğinde öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması yapılarak diş sağlığı hakkında bilgiler verildi.

Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri tarafından da Meslek Yüksek Okulunun Konferans Salonu'nda düzenlenen müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Turgut Özal Üniversitesi Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Müdürü Arif Yıldız, Kale İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Safa Burak Kıyat, Kale İlçe Devlet Hastanesi Müdürü Bülent Pamukçu, Melekbaba Gençlik Merkezi personelleri ve gönüllü üyeleri, yüksekokul idari personelleri ve öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
'Safları sıklaştırın' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama

Adliye önünde istediği oldu

 A Milli Takımımız, Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi play-off rakibi belli oldu

 Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi

Putin'in tedirgin eden hamlesi, NATO'yu harekete geçirdi
Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi

Bebek katili örgütün liderinden ilk itiraf geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TÜRKİYE-MACARİSTAN BASKETBOL MAÇI İZLE! Türkiye Macaristan maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Milli maç ne zaman? Türkiye A Milli Takım play-off maçı ne zaman oynanacak? Mehmet Dönmez kimdir? İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez kaç yaşında ve nereli? İskenderun Belediyesi hangi parti? İskenderun Belediye Başkanı kimdir? Türkiye play-off turunda kiminle eşleşti? A Milli Takım play-off turunda kiminle oynayacak? İskenderun nerede, nereye bağlı? İskenderun'da gezilecek yerler neresi? Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek? Yalı Çapkını bu akşam var mı? 22 Kasım Yalı Çapkını dizisi 84. bölüm yayınlanacak mı? Star Tv yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 22 Kasım Kızılcık Şerbeti dizisi 77. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 25 yaş üstü araçlar ÖTV muafiyeti nedir? Hurda teşviki ne zaman başlayacak? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir? Rüyada köpek görmek ne anlama gelir diyanet?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.