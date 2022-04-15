Malatya TSO'dan dar gelirli 2 bin 500 aileye gıda yardımı - Haberler

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Malatya TSO'dan dar gelirli 2 bin 500 aileye gıda yardımı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya TSO'dan dar gelirli 2 bin 500 aileye gıda yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi verecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye gıda kolisi verecek.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, geleneksel olarak yürütülen ramazan ayı yardım faaliyetlerine MTSO bu yıl da devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yardım kolilerinin hazırlanmasında katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Sadıkoğlu, her yıl olduğu gibi bu ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, "Çatı kuruluşumuz olan TOBB'un da katkılarıyla 2 bin 500 ailemize gıda yardımında bulunacağız. İlimizin farklı mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimize vereceğimiz kolilerimizde bulunan tüm gıdaları odamız üyesi olan yerel marketlerimizden aldık. Hayatın her koşulunda nasıl yerel marketlerimiz ve bakkallarımız bizlerle birlikteyse bugün biz de onlarla birlikteyiz. Her türlü zor şartlara karşı göğüs geren, mücadele eden yerel esnafımızı korumamız lazım." ifadelerini kullandı.

Malatya TSO'dan dar gelirli 2 bin 500 aileye gıda yardımı

Malatya TSO'dan dar gelirli 2 bin 500 aileye gıda yardımı

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Ekonomi, Güncel, Haberler

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