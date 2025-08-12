Malatya Kale'de Yüzme Şenliği Düzenlendi

Malatya Kale'de Yüzme Şenliği Düzenlendi
Güncelleme:
Malatya'nın Kale ilçesinde 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yüzme şenliğinde 260 sporcu katıldı. Kale Kaymakamı Onur İnce, sporun dostluk ve arkadaşlık olduğunu vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Malatya Yüzme İl Temsilciliği tarafından Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şenliğe birçok ilden 260 sporcu katıldı.

Şenliğe katılan sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Kale Kaymakamı Onur İnce, yaptığı açıklamada, sporun rekabetin yanında dostluk ve arkadaşlık olduğunu belirtti.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen sporculara teşekkür eden İnce, "Yarışmalardaki medeni cesaretlerinden dolayı genç kardeşlerimi kutluyorum. Uzak yakın demeden buraya kadar gelip genç kardeşlerimize destek olan ve gelişimleri için her türlü fedakarlığı yapan ailelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Güncel
