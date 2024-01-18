Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çalışanları, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sağlık çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Selçuk Sinanoğlu, "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor"da ise Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari" karesini seçti.

Sinanoğlu, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencer'in "Depremin umudu", " Gazze : Kanıt"ta ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Başhekim yardımcıları Op. Dr. Mehmet Erkin Şahin, Doç. Dr. Muhammed Serdar Buğday, Dr. Furkan Doğan ise "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam"da Jeoffrey Maitem'in "Ateş yolu", "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" karesini seçti.

Başhekim yardımcıları, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'ın "Çaresiz hayatlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Yoğun bakım sağlık çalışanları ise "Haber"de Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam"da Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini seçti.

Yoğun bakım personeli, "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt"ta ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" başlıklı fotoğrafını oyladı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim ve Tanıtım Birimi Sorumlusu İbrahim Hayta ise "Haber"de Aytuğ Can Sencer'in "Türkiye Yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Gerald Anderson'ın "Çöpler arasında", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in 'Dünyanın sultanları' karesini seçti.

Hayta, "Deprem: Umut"ta Muhammed Enes Yıldırım'ın "Hepimiz birimiz için", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'ın "Anneye bakış" isimli fotoğraflarına oy verdi.