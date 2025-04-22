Malatya'da Üreticilere Dondan Etkilenmiş Ağaçlar İçin Uyarı

Malatya'da zirai dondan etkilenen ağaçlar için uzmanlardan önemli uyarı

MALATYA - Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Gündüz, don olayından etkilenen üreticilere önemli uyarılarda bulundu. Kayısı ağaçlarının hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Gündüz, yanlış müdahalelerin ağaçlara daha fazla zarar verebileceği uyarısında bulundu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kazım Gündüz, don olayının birçok ilde meyve bahçelerine zarar verdiğini belirtti. Prof. Dr. Kazım Gündüz, don olayından etkilenen üreticilere önemli uyarılarda bulundu.

"Ağaçların gövde kısmında sorun yok"

Özellikle Malatya'nın en önemli tarımsal ürünü olan kayısı ağaçlarında gövde kısımlarında ciddi bir sorun olmadığını ifade eden Gündüz, üreticilerin ağaç kesimi ve budama işlemlerini şu aşamada yapmaması gerektiğini söyledi.

"Ağaçlar hassas bir dönemden geçiyor"

Prof. Dr. Gündüz, "Kayısı ağaçları hassas bir dönemden geçiyor. Ağaçların tamamen kuruduğu sanılmamalı. Şu an yapılacak kesim ve budama işlemleri ağaçlara daha fazla zarar verebilir" dedi.

"İlk ilaçlama yapılmalı"

Zarar gören bahçelerde ilk olarak ilaçlama yapılması gerektiğini vurgulayan Gündüz, daha sonra gübreleme ve sulama gibi kültürel işlemlerin uygulanmasının doğru olacağını belirtti.

"Acele karar vermeyelim"

Üreticilerin acele karar vermemesi gerektiğini söyleyen Gündüz, doğal sürecin izlenmesi ve ağaçların kendini toparlaması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.