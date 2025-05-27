Malatya'da Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Malatya'da Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı
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Malatya'da tefecilik yaptığı belirlenen 3 kişi, yaptıkları çalışmalar sonucunda gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon sırasında çok sayıda delil ele geçirildi.

Malatya'da tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kuyumcu görünümlü 3 iş yerinde, herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın vatandaşlara kredi kartı üzerinden faizli para verildiğini" belirledi.

Adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 3 cep telefonu, 26 slip ve 3 tahsilat makbuzu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
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