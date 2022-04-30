Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Malatya'da tatlıcılarda bayram yoğunluğu yaşanıyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Malatya'da Ramazan Bayramı öncesinde baklavacılarda yoğunluk başladı.

Malatya'da Ramazan Bayramı öncesinde baklavacılarda yoğunluk başladı. Yoğun olarak bayram için tatlı hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan ustalar, kaliteli ve lezzetli ürünleri müşterilerin memnuniyetine sunduklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı öncesinde Malatya'daki baklavacılarda yoğunluk başladı. Türk mutfağının önemli tatlılarından biri olan baklava bayramda en çok tüketilen tatlılar arasında yerini alıyor. Malatya'da baklava ustası Hüseyin Taşkın, bayram için gece gündüz demeden kolları sıvadıklarını belirtti.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Ekonomi, Güncel, Haberler

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