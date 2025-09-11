Malatya'da Tarım Projeleri ile Domates ve Çilek Üretimi Artıyor

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, Doğanşehir ilçesinde domates ve çilek üreticilerini ziyaret etti.

Sürgü Mahallesi Karşıyaka mevkisinde Halil ve Saime Sandal çiftine ait 10 dekar domates tarlasını ziyaret eden Akar, Bakanlığın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle kurulan tarlada incelemelerde bulundu.

Kullanılan fidelerin sebze tutma kalitesinin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Akar, "Üreticilerimizin gayretiyle birlikte çok verimli sonuçlar alıyoruz. Domates üretiminin artması hem çiftçimizin gelirini güçlendiriyor hem de ilçemizin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlıyor." dedi.

Aynı mahalledeki Sait ve Nuray Özkan çiftine ait çilek bahçesine geçen Akar, bahçenin yüzde 100 hibe desteğiyle İyi Tarım Uygulamaları kapsamında kurulduğunu söyledi.

Akar, 2 dekar kapama çilek bahçesiyle birlikte toplamda 10 dekar alanda çilek üretimi yapıldığını, burada da güzel sonuçlar aldıklarını belirterek, "Çilek üretiminin yaygınlaşması, hem çiftçimizin gelirine hem de ilçemizin tarımsal çeşitliliğine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Akar'a Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılgın ve teknik personel de eşlik etti.