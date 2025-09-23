Malatya'da Pazar Yerlerine Terazi Kurulumu

Haberler

Battalgazi Belediyesi, pazar yerlerinde alışveriş yapan vatandaşların ürünlerini tartabilmesi için terazi kurdu. Zabıta ekipleri, güvenli alışveriş ortamı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara aldıkları ürünleri tartabilme imkanı sunan teraziler konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve şeffaf şekilde alışveriş yapabilmesi için çalışmasını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede kurulan pazar yerlerinin giriş ve çıkış yerlerine vatandaşların aldıkları ürünleri tartabilmesi için terazi yerleştirdi.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşlara düzenli bir ticaret ortamını sağlamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız şüphe ettikleri durumlarda terazilerimizi kullanarak kendilerini güvence altına alabilecek. Aksi durumda ekiplerimiz tarafından gerekli yasal işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
