Malatya'da Otomobil Devrildi: Emniyet Müdür Yardımcısı ve Ailesi Yaralı

Malatya'da Otomobil Devrildi: Emniyet Müdür Yardımcısı ve Ailesi Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Darende kara yolunda meydana gelen kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu ile eşi ve 1 çocuğu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da otomobilin devrildiği kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu (46) ile eşi ve 1 çocuğu yaralandı.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Malatya- Darende kara yolunda meydana geldi. Malatya yönünde ilerleyen Ümit Uğurlu'nun kontrolünü yitirdiği 09 FU 700 plakalı otomobil, devrildi. Kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu ile yanındaki eşi Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve çocukları Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cadde ortasında silahlı kavga! 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

2 grup cadde ortasında çatıştı, ortalık kan gölüne döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyeleri aile çiftliğine çeviren muhterisler için artık deniz bitmiştir

Erdoğan'ın meydan okuyan çıkışının adresi açık: Sizin için deniz bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.