Malatya'da Otomobil Devrildi: Emniyet Müdür Yardımcısı ve Ailesi Yaralı

MALATYA'da otomobilin devrildiği kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu (46) ile eşi ve 1 çocuğu yaralandı.

Kaza, dün 15.00 sıralarında Malatya- Darende kara yolunda meydana geldi. Malatya yönünde ilerleyen Ümit Uğurlu'nun kontrolünü yitirdiği 09 FU 700 plakalı otomobil, devrildi. Kazada Siirt Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Uğurlu ile yanındaki eşi Fethiye Sabuncu Uğurlu (39) ve çocukları Umay Doğa Uğurlu (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.