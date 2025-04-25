Malatya'da Kurbanlık Fiyatları Belirlendi

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, kurbanlık tosunun canlı kilogram fiyatının 295 ila 315 lira aralığında belirlendiğini ifade etti.

Taneli, birlik binasında yaptığı açıklamada, 2025 yılı için tosunun canlı kilogram fiyatını 295-315, düvenin 260-275, damızlık vasfını yitirmiş ineğin ise 225-235 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Taneli, "2025 yılı kurbanlık fiyatlarını belirlerken hem üreticinin emeğini korumayı hem de tüketiciyi düşünmeyi hedefledik. Artan maliyetler ve hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği göz önüne alındı. Çevre illerin fiyat ortalamalarını da dikkate alarak bir denge kurmaya çalıştık." dedi.

Malatya Kasaplar Odası Başkanı Yusuf Küçer ise büyükbaş kurban kesim ve hisseleme bedelini 12 bin lira, küçükbaş kurban kesim ve parçalama bedeli ise 1200 lira olarak belirlendiğini aktardı.

Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu da damızlık vasfını yitirmemiş dişi hayvanların kesilmemesi çağrısında bulunarak, bu tür hayvanların kesiminin sektöre uzun vadede zarar verebileceğine dikkati çekti.