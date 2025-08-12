Malatya'da Karabuğday Hasadı Gerçekleşti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deneme ekimi yapılan karabuğday hasat edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, yüzde 75 hibe desteğiyle Sürgü Mahallesi'nde ekimi yapılan karabuğdayın hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programında konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaklaşık 5 dekara ekilen karabuğdayın glüten içermediğini belirterek çölyak hastaları için değerli bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

Sungur, dekara 8-10 kilogram tohum ekimi yapılan bu bereketli ürünün, üreticilere alternatif gelir kaynağı sunduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise ekonomik olarak yetiştiriciliğin yapılabileceği alanlarda karabuğday ekiminin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini dile getirdi.

Hasat programına, Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın, Zeynep Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Çiçek ile kooperatif üyeleri katıldı