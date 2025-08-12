Malatya'da Karabuğday Hasadı Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğanşehir ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında ekilen karabuğday hasadı yapıldı. Hasat, çölyak hastaları için glüten içermeyen bir besin kaynağı sunuyor ve üreticilere alternatif gelir sağlıyor.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde deneme ekimi yapılan karabuğday hasat edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, yüzde 75 hibe desteğiyle Sürgü Mahallesi'nde ekimi yapılan karabuğdayın hasadı gerçekleştirildi.

Hasat programında konuşan Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yaklaşık 5 dekara ekilen karabuğdayın glüten içermediğini belirterek çölyak hastaları için değerli bir besin kaynağı olduğunu söyledi.

Sungur, dekara 8-10 kilogram tohum ekimi yapılan bu bereketli ürünün, üreticilere alternatif gelir kaynağı sunduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise ekonomik olarak yetiştiriciliğin yapılabileceği alanlarda karabuğday ekiminin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini dile getirdi.

Hasat programına, Doğanşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın, Zeynep Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Tuba Çiçek ile kooperatif üyeleri katıldı

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler'e tarihi müjde

Arda Güler'e tarihi müjde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.