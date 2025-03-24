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Malatya'da çiftçilere 44 bin meyve fidanı dağıtıldı

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Malatya'da, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip üreticilere 44 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Malatya'da, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip üreticilere 44 bin meyve fidanı dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ilçede üretim gerçekleştiren ÇKS belgeli çiftçilere kayısı, elma ve kiraz gibi ürünlerin fidanların dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, çiftçilerin üretimini desteklemek adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Geçit, şunları kaydetti:

"İlçemizin tarımsal potansiyelini artırmak ve üretim alanlarını genişletmek amacıyla hazırladığımız 44 bin adet meyve fidanı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesine sahip çiftçilerimize ulaştırmanın büyük bir mutluluğunu yaşıyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Çiftçilik bir çoğumuzun ata ve dede mesleğidir. İnsanın alın terinin ve emeğinin yoğrulup ürüne dönüştüğü çok özel bir alandır. Bende bir çiftçi çocuğuyum, genç yaşlarda babamın yanında tarımsal işlerde ona yardımcı oldum. Bu işlerin içinden gelen bir ailenin ferdiyim. Çiftçilik büyük emek isteyen bir meslektir."

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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