Malatya'da 1 Milyon 100 Bin Liralık Dolandırıcılığa Polis Müdahalesi

Malatya'da 1 milyon 100 bin liralık dolandırıcılık polis ekiplerinin müdahalesiyle önlendi.

Battalgazi ilçesinde ikamet eden Sevinç Akın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini, eşini ve 2 çocuğunu telefonla arayan şüphelilerin kendilerini polis olarak tanıttığını, kimlik bilgilerinin ele geçirildiğini söyleyip kendilerinden para istediğini anlattı.

Akın, "Bankadan kredi çekmemi istediler, iş yerinden izin alarak bankaya gittim. Sürekli emniyetten olduklarını söylediler. Eşimi ve oğlumu aramışlar. Altınımı istediler, şebekeyi yakalama için irtibatta olmamız gerektiğini söylediler. Kuyumcuya giderek altınları bozmamı söylediler, emniyetteniz dedikleri için inandım. Aynısını eşime de söylemişler. Eşim bankaya giderek kendisine ve bana çıkan krediyi iptal ediyor. Oğlum da kuyumcuda altınları bozacağı esnada polisler engel olmuş." diye konuştu.

Yusuf Akın da kendisini arayanların adliyeye gitmesini istediğini aktararak, "Kuyumcuya giderek evdeki altınları bozmamı ve adliyeye 200 metre mesafede beklememi istediler. Polis ekipleri sağ olsun kuyumcuda beni durdurdu. Kardeşimi de banka hesaplarıyla ilgili aramışlar, para ve hesap bilgisi talebinde bulunmuşlar. Parayı alabilmek için korku ve panik oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Akın ailesine Asayiş Şube Müdürlüğünde para ve altınları teslim edildi.

Öte yandan, şüphelilerin paranın yatırılmasını istediği banka hesabının bir öğrenciye ait olduğu, şüphelilerin aradığı telefon numarasının ise yabancı uyruklu bir şahsa kayıtlı olduğu öğrenildi.