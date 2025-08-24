Malatya Çarşısı'nda İlk Teslimatlar Başlıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde neredeyse tamamı yıkılan Malatya Çarşısı'nda ilk teslimat 26 Ağustos Salı günü yapılacak.

Akpınar, Halfettin, Dabakhane ve Cevherizade mahallelerinin önemli bölümünü kapsayan ve içinde Bakırcılar Çarşısı, Mısır Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı ve Şire Pazarı'nın bulunduğu alanda çalışmalar, Emlak Konut tarafından gerçekleştiriliyor.

Fore kazık, perde duvar, tünel kalıp ve radye temellerle desteklenen, zemin artı 2, 3 ve 4 katlı bloklarla yapılan alanlarda esnaf, güvenli binalarında vatandaşa hizmetini sürdürecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya Çarşısı'nda ilk teslimatların kura yöntemiyle salı günü yapılacağını belirtti.

Merkez 1 Çarşı Projesi'nde 152 ofis, Kuyumcular Çarşısı'nda 57 ofis, Şire Pazarı'nda 70 ticaret alanının kurasının çekileceğini kaydeden Yavuz, teslimatların esnafa ve Malatya'ya hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.