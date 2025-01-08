Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Başkan Er, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Er, "Özgür Suriye" kategorilerinde Emin Sansar'ın "İsmi silinirken" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hayat devam edecek" fotoğrafını seçen Er, "Doğal Yaşam ve Çevre"de ise Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafına oy verdi.

Er, "Spor"da Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" karesini, "Günlük Hayat"ta da İsa Terli'nin "7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını seçti.