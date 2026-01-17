Haberler

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına yeniden Temiz seçildi

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Temiz, 447 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Torun 281, Mülayim ise 69 oyda kaldı.

Taşova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mahmut Temiz yeniden başkanlığa getirildi.

Belediye düğün salonunda düzenlenen genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasından sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan seçimde mevcut başkan Mahmut Temiz ile Süleyman Torun ve Ali Mülayim başkanlığa adaylığını koydu.

Temiz, genel kurula katılan 826 odelegeden 447'sinin oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi. Seçimde Torun 281, Mülayim ise 69 oyda kaldı, 29 oy ise geçersiz sayıldı.

Temiz, tüm esnaflara teşekkür ederek, "Bizlere güvenerek bu göreve layık gören tüm esnaf arkadaşlarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
