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Mahmut Arıkan, akaryakıtta eşel mobilin sürdürülmesi için çağrıda bulundu

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Mahmut Arıkan, akaryakıtta eşel mobilin sürdürülmesi için çağrıda bulundu
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Eşel Mobil'in kaldırılmasıyla akaryakıta yeni zam dalgası geleceğini belirterek uygulamanın sürdürülmesi çağrısı yaptı. Arıkan, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için akaryakıtta Eşel Mobil'in mutlaka devam etmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, eşel mobil uygulamasının kaldırılmasıyla akaryakıta yeni zamların geleceğini belirterek, uygulamanın sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu gece Eşel Mobil uygulamasının kaldırılmasıyla akaryakıta yeni bir zam dalgası daha geliyor. Tablo çok net: Bir tarafta 100 liraya bir litre benzin almakta zorlananlar, diğer yanda 100 liraya aldığı hisse senedini 4 bin liraya çıkararak köşeyi dönenler var! İktidara açık çağrımızdır: Oluşan ekonomik enkazın bedelini; vatandaşın sırtına vergi yükü bindirerek, milletin cebine el uzatarak kapatmaktan vazgeçin. Kaynağı alın teriyle geçinmeye çalışan dar gelirlinin cebinde değil; milyarlarca lirayı buharlaştıran fon vurguncularında, borsa oyunlarıyla servetine servet katanlarda arayın! Vatandaşı enflasyona ezdirmemek için akaryakıtta Eşel Mobil sistemi mutlaka devam etmelidir!"

Kaynak: ANKA
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