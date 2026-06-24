İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Martı arasındaki haksız rekabet davasında karar

İstanbul Taksiciler Esnaf Odasınca, Martı şirketine "haksız rekabet" suçlamasıyla açılan dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Martı şirketi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatları katıldı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, asıl dava yönünden, davalı Martı Teknoloji AŞ tarafından "https://www.marti.tech.com" internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden "Martı TAG" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespitine ve gerçekleşen haksız rekabetin önlenmesine hükmetti.

"Martı Motosiklet" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu ispatlanamadığı için bu hizmete ilişkin talebin reddine karar verildi.

Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin birleşen dava dosyası

Mahkeme, Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin birleşen dava dosyası yönünden ise "Martı Scooter&TAG" ile "TAG Sürücü" isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespit edildiğine ve bu haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına hükmetti.

"Martı TAG" ile "TAG Sürücü" hizmetinin internet sitesi ve mobil uygulama dahil her türlü mecra üzerinden sunulmasının önlenmesine karar verildi.

"Martı Scooter" hizmetinin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğu ispatlanamadığından, bu hizmete ilişkin tespit, men ve ref taleplerinin reddine karar veren mahkeme, Martı Teknoloji AŞ'nin Martı TAG'e ait reklam faaliyetleri yürütmesinin önlenmesine hükmetti.

Mahkeme, "https://www.marti.tech.com" internet sitesi ve uygulamalar üzerinden sunulan "Martı TAG" ve "TAG Sürücü" isimli hizmetine erişimin engellenmesine yönelik ihtiyati tedbir talebinin reddine karar verdi.