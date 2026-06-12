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Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Zeyrek, Yıldızlar Sss Holding Yetkilileriyle Görüştü... "Eylemimize Devam Ediyoruz"

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Doruk Madencilik'te çalışan maden işçileri, maaş ve alacaklarının ödenmemesi üzerine Ankara'da eylem başlattı. Sendika heyeti, holding yetkilileriyle görüştü; Nisan ve Mayıs maaşlarının ödeneceği söylendi ancak yazılı taahhüt alınmadığı için eylem sürüyor.

Haber: Hilal ACAR

(ANKARA) - Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası işçilerinden oluşan dört kişilik heyet, Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle görüştü. Görüşmeden sonra açıklama yapan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, "Bize verilen sözler şöyle, 'Nisan maaşı bugün, mayıs maaşı da haftaya ödenecek' denildi. Kıdem ve geriye dönük alacaklar için de yedinci ayın içi gibi bir taahhütte bulunuldu. Eylemimize devam ediyoruz" dedi.

Doruk Madencilik bünyesinde çalışan Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi maden işçileri, "verilen sözlerin yerine getirilmediği" gerekçesiyle Ankara'nın Beypazarı ilçesinden yürüyüş başlatmıştı. İki gündür Ankara'nın şehir merkezine gelmelerine izin verilmeyen işçiler, Beypazarı'nda eylemlerini sürdürüyor.

Saat 14.00'de, Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek'in de aralarında bulunduğu dört kişilik bir heyet, Yıldızlar SSS Holding yetkilileriyle görüşmek üzere holding binasına girdi. Ankara'ya "kaçak yollar ile" geldiğini belirten madenciler ise görüşmenin sonuçlanmasını beklemek üzere holding binası önünde bekledi.

"SONUÇ NETLEŞENE KADAR DA EYLEMİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Heyeti dışarıda bekleyen bir madenci, "Dört arkadaşımız içeride. Ne sonuç çıkacak bilmiyoruz. Bekliyoruz, beklemeye de devam edeceğiz. Sonuna kadar, artık alana kadar; bıçak kemiğe dayandı. Biz kötü slogan atmıyoruz, biz devleti kötülemiyoruz. Biz Türk vatandaşıyız. Direne direne alacağız bu işi" dedi.

Saatler süren görüşmenin ardından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şeref Zeyrek, şunları söyledi:

"Kesin bir sonuca varamadık. Bize verilen sözler şöyle, 'Nisan maaşı bugün, mayıs maaşı da haftaya ödenecek' denildi. Kıdem ve geriye dönük alacaklar için de yedinci ayın içi gibi bir taahhütte bulunuldu. Biz de yazılı bir metin olmadığı için bunlara evet demedik. Konuyu genel başkanımla da paylaştım. Eylemimize devam ediyoruz. Sonuç netleşene kadar da eylemi bırakmayacağız. Gerekirse bu eylemi daha büyük yerlere, daha büyük mercilere ve daha büyük kalabalıklarla sürdüreceğiz."

Açıklamanın ardından madenciler, holding binası önündeki bekleyişlerini sonlandırarak alandan ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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