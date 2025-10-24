Haberler

Madagaskar'ın Toliara Şehri: Balıkçılıkla Geçinen Bir Toplum

Güncelleme:
Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ın Toliara şehrinde halk, geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Kentin önemli limanlarından biri olan Toliara'da balıkçılar, sabah erken saatlerde denize açılarak öğle saatlerinde dönüyor ve tuttukları balıkları pazarlarda satışa sunuyor.

Dünyanın 4'üncü büyük adası konumunda bulunan Madagaskar'ın güneybatısındaki Toliara, ülkenin önemli liman kentleri arasında yer alıyor.

Mozambik Kanalı kıyısında yer alan şehirde, halkın büyük bölümü balıkçılık yapıyor.

Günün ilk ışıklarıyla tekneleriyle denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde tekrar kıyıya dönüyor.

Tutulan balıklar, kentin farklı noktalarında kurulan pazarlarda kadınlar tarafından satışa sunuluyor.

