Madagaskar'ın Toliara Şehri: Balıkçılıkla Geçinen Bir Toplum
Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ın Toliara şehrinde halk, geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Kentin önemli limanlarından biri olan Toliara'da balıkçılar, sabah erken saatlerde denize açılarak öğle saatlerinde dönüyor ve tuttukları balıkları pazarlarda satışa sunuyor.
Afrika'nın Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'ın Toliara şehrinde halkın büyük bölümü geçimini balıkçılıktan sağlıyor.
Dünyanın 4'üncü büyük adası konumunda bulunan Madagaskar'ın güneybatısındaki Toliara, ülkenin önemli liman kentleri arasında yer alıyor.
Mozambik Kanalı kıyısında yer alan şehirde, halkın büyük bölümü balıkçılık yapıyor.
Günün ilk ışıklarıyla tekneleriyle denize açılan balıkçılar, öğle saatlerinde tekrar kıyıya dönüyor.
Tutulan balıklar, kentin farklı noktalarında kurulan pazarlarda kadınlar tarafından satışa sunuluyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel