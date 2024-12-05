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Lüleburgaz'da Özel Sporculara Madalya ve Narko Tır Ziyareti

Lüleburgaz'da Özel Sporculara Madalya ve Narko Tır Ziyareti
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Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, masa tenisi turnuvasında başarılı olan özel sporculara madalyalarını verdi. Ayrıca, uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Kongre Meydanı'nda ziyarete açıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, masa tenisi turnuvasında başarılı olan özel sporculara madalyalarını verdi.

Yüce, Lüleburgaz Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada başarılı olan özel gereksinimli sporcuları ziyaret etti.

Sporcuları tebrik eden Yüce, özel sporculara madalyalarını verdi.

Narko Tır Lüleburgaz'da ziyarete açıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucunun zararlarını anlatmak amacıyla hazırlanan Narko Tır, Lüleburgaz'da ziyarete açıldı

İlçeye gelen tır, Kongre Meydanı'nda konuşlandırıldı. Öğrenciler tırı gezip yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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