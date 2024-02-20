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Lüleburgaz'da ölçü ve tartı aleti beyannamesi süresi başladı

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Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, ölçü ve tartı aletleri sahiplerinin beyanname verme sürelerinin başladığını duyurdu. Beyannamelerin 29 Şubat'a kadar yapılması gerektiğini belirten Koç, beyannameyi vermeyen esnafa maddi ceza uygulanacağını bildirdi. Ayrıca, Ahmetbey köftesinin coğrafi işaret tescili için çalışmalar başlatıldığı da açıklandı.

Lüleburgaz Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdullah Koç, ölçü ve tartı aletleri sahiplerinin beyanname verme sürelerinin başladığı söyledi.

Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, ölçü ve tartı aleti sahiplerinin beyannamelerinin 29 Şubat'a kadar yapılması gerektiğini belirtti.

Beyannamelerin Lüleburgaz Belediyesine vereceğini ifade eden Koç, ölçü ve tartı aletlerinin, periyodik muayene süresinin 2 yıl olduğunu kaydetti.

Koç, beyannameyi vermeyen esnafa maddi ceza uygulanacağını bildirdi.

Ahmetbey köftesi coğrafi işaretle tescillenecek

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasınca, Ahmetbey köftesinin markalaşması için çalışma başlattı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odasında, Ahmetbey köftesinin coğrafi işaret tescili için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Şevket Muntaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Ahmetbey Esnaf Odası Başkanı Hayri Öner, Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları ile köfteciler katıldı.

Muntaş, Ahmetbey köftesinin lezzetinin, bilinirliğinin, farkındalığının artırılması ve katma değer kazandırmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Abdullah Koç Lüleburgaz Ekonomi Güncel Haberler

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