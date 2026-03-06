Haberler

Brezilya lideri Lula da Silva'dan ABD Başkanı Trump'ın "savaş gemisiyle övünmesine" tepki

Güncelleme:
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş gemileriyle övünmesine tepki göstererek, askeri harcamaların gerekliliğini sorguladı ve gıda üretimi ile sosyal ihtiyaçlara dikkat çekti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın "dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmakla" övünmesine tepki gösterdi.

Başkent Brazilya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, Trump'ın söz konusu açıklamasını eleştirerek şunları söyledi:

"Başkan Trump'ın her gün 'Dünyanın en büyük savaş gemisine sahibim.' sözleri, neden normal karşılanıyor? Neden 'Dünyanın en büyük gıda üretim kapasitesine sahibim.' ya da 'Bu gıdayı dağıtacak güce sahibim.' demiyor? Neden bunu söylemiyor? Bu kulaklar, bunları duymayı tercih ederdi."

Askeri harcamaları eleştiren Lula da Silva, "Bugün dünyada harcanan askeri bütçelerle sadece açlığı bitirmekle kalmazdık, her köye temiz su götürür, her çocuğun okula gitmesini sağlardık ama biz ne yapıyoruz? Daha uzağı vuran füzeler, daha derine giren bombalar tasarlıyoruz. İnsanlık, kendini yok etmek için harcadığı enerjinin yarısını, kendini yaşatmak için harcamıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan
