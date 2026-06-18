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Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırıların Tarım Sektöründe Yol Açtığı Hasar 570 Milyon Doları Aştı

Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırıların Tarım Sektöründe Yol Açtığı Hasar 570 Milyon Doları Aştı
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Lübnan'ın güneyinde devam eden savaş, tarım sektöründe 570 milyon doların üzerinde doğrudan hasar ve üretim kaybına yol açtı. 1.380 hektar arazi doğrudan zarar görürken, 56.320 hektar tarım alanı olumsuz etkilendi.

BEYRUT, 18 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyinde devam eden savaşın tarım sektöründe yol açtığı doğrudan hasar ve üretim kayıpları 570 milyon ABD dolarını geçti.

Çarşamba günü yayımlanan resmi rapora göre, savaştan etkilenen bölgelerde tarım sektörüne verilen doğrudan hasarın yaklaşık 41,2 milyon dolar, tarımsal üretim kayıplarının ise 530,5 milyon dolar olduğu tahmin edildi.

Rapor, tarla bitkileri hariç yaklaşık 1.380 hektarlık arazinin doğrudan zarar gördüğünü ve bu alanlarda üretim kapasitesinin yeniden sağlanabilmesi için rehabilitasyon ve restorasyon çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu ortaya koydu.

Tarımsal faaliyetlerin kesintiye uğraması, arazilere erişimin kısıtlanması, üretim sezonlarının kaybedilmesi ve tedarik ile pazarlama zincirlerinin bozulması sonucu yaklaşık 56.320 hektarlık tarım alanının olumsuz etkilendiği belirtilen raporda, yaşanan büyük üretim kayıplarına dikkat çekildi.

Rapor, Birleşmiş Milletler kurumlarının teknik desteği ve koordinasyonuyla Lübnan Ulusal Bilimsel Araştırma Konseyi ve Tarım Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlandı.

Kaynak: Xinhua
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