LÖSEV Gaziantep'te Yerli Malı Haftası etkinliği yaptı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Gaziantep'te 12-18 Aralık tarihleri arasında yerli üretimi teşvik eden etkinlikler düzenledi. Etkinlikte, yerli ve temiz üretimin sağlık üzerindeki faydaları anlatıldı ve vakfa kayıtlı gençler ile üniversite öğrencileri, önemli müzeleri ziyaret etti.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Gaziantep'te, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" kapsamında yerli üretimi yönelik etkinlik düzenledi.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, düzenlenen etkinliklerde, yerli ve temiz üretimin sağlık üzerindeki faydalarının anlatıldığı bildirildi.

Etkinliğe, Gaziantep ve Adana'dan vakfa kayıtlı iyileşmiş gençler ile üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlikte kapsamında öğrenciler, Gaziantep'in önemli gastronomi miraslarından Udma Peynir Müzesi ve Kayna Sabun, Pekmez Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
