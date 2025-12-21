LÖSEV Gaziantep'te Yerli Malı Haftası etkinliği yaptı
Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Gaziantep'te 12-18 Aralık tarihleri arasında yerli üretimi teşvik eden etkinlikler düzenledi. Etkinlikte, yerli ve temiz üretimin sağlık üzerindeki faydaları anlatıldı ve vakfa kayıtlı gençler ile üniversite öğrencileri, önemli müzeleri ziyaret etti.
Etkinliğe, Gaziantep ve Adana'dan vakfa kayıtlı iyileşmiş gençler ile üniversite öğrencileri katıldı.
Etkinlikte kapsamında öğrenciler, Gaziantep'in önemli gastronomi miraslarından Udma Peynir Müzesi ve Kayna Sabun, Pekmez Müzesi'ni ziyaret etti.