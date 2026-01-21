Haberler

Londra'nın merkezi de dahil bir bölümüne geceden bu yana su verilemiyor

Londra'nın merkez ve batısındaki ana su isale hattında sabah saatlerinde meydana gelen boru patlaması nedeniyle kentin geniş bir bölgesinde su kesintisi yaşanıyor. Patlama, birçok ilçeyi etkileyerek okulların tatil olmasına ve iş yerlerinin kapalı kalmasına sebep oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkez ve batısına su veren ana isale hattında sabah erken saatlerde yaşanan boru patlaması nedeniyle kentin önemli bir bölümüne saatlerdir su verilemiyor.

Londra'nın ana su sağlayıcısı Thames Water'den yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında (TSİ 06.00) kentin batısındaki Holland Park kavşağında bulunan isale hattındaki borularda patlama yaşandığı ve bu nedenle bölgedeki çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, kavşağın bir bölümünün trafiğe kapanmasına neden olan patlamanın ardından kentin Hyde Park ile Ealing ilçeleri arasındaki büyük bölümü etkileyen bir su kesintisi olduğu kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, ilerleyen saatlerde su kesintisinin, kentin merkezinde yer alan Oxford Caddesi, Regent Caddesi, Marylebone, Mayfair, Piccadilly Circus gibi bölgeleri de içine alır şekilde genişlediğini duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın 5 ilçesini etkileyen ve binlerce evin susuz kalmasına sebep olan kesinti nedeniyle bu ilçelerdeki okullar da tatil edildi.

Kesintiden etkilenen Westminster, Hammersmith ve Fulham, Hounslow, Ealing ve Kensington and Chelsea ilçelerindeki pek çok iş yeri, su olmadığı için bugün açılmadı.

İngiltere'nin güneyindeki Kent ve Sussex bölgeleri de geçen hafta, günler süren su kesintileri yaşanmış ve 30 bine yakın konut susuz kalmıştı.

Bölgeye su veren South East Water şirketi, kesintinin sebebi olarak Goretti fırtınası, soğuk hava şartları ve altyapı sorunlarını göstermişti.

İlk olarak 12 Ocak'ta başlayan kesinti 16 Ocak'a kadar devam etmişti.

