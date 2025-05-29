Liverpool'da Şampiyonluk Kutlamasında Araçla Taraftara Dalınması: 79 Yaralı

İngiltere'nin Liverpool kentinde şampiyonluk kutlaması yapan taraftarların üzerine aracını sürerek 79 kişinin yaralanmasına sebep olan kişinin 53 yaşındaki Paul Desmond Sanders Doyle olduğu açıklandı.

Mersey-Cheshire Başsavcısı Sarah Hammond ve Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, 26 Mayıs'ta Liverpool kentinde yaşanan olaya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Hammond, Liverpool futbol takımının İngiltere'deki en üst futbol ligi olan Premier Lig'de kazandığı şampiyonluğun kutlamaları sırasında Water Street'teki taraftarların arasında araçla dalan kişinin kentte yaşayan 53 yaşındaki Paul Desmond Sanders Doyle olduğunu açıkladı.

Başsavcı Hammond, Doyle'un yarın Liverpool'da hakim karşısına çıkacağını ve tehlikeli araç kullanmak, kasten ağır bedensel zarar vermek ve kasten ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs suçlarından yargılanacağını söyledi.

Birçok görüntü ve görgü tanığı ifadesinin incelendiğini kaydeden Hammond, "Tüm kurbanların hak ettikleri adalet yerini bulacak." dedi.

Sims ise açıklamasında, "Bu olay çoğumuzu şok etti ve üzdü. Biliyorum ki birçok kişide hala soru işaretleri ve endişeler var. Dedektiflerimiz yorulmadan bu soruların cevaplarını bulmak için çalışıyor. Elimizde olduğunda daha fazla bilgiyi paylaşacağız." diye konuştu.

Doyle ile ilgili herhangi bir spekülasyona yer vermeden yasal sürecin işleyeceğini belirten Sims, "79 kişi bu olayda yaralandı. 7 kişinin tedavisi hala hastanelerde sürüyor. Umarım tüm yaralılar ve görgü tanıkları iyileşecek zamanı bulur." ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası ise, Doyle'un 3 erkek çocuk babası, bir şirkette müdür olarak çalışan iyi gelirli bir "aile babası" olduğunu bilgisini paylaştı.

Liverpool futbol kulübünün pazartesi günü gerçekleştirdiği şampiyonluk kutlaması sırasında bir araç Water Street'te toplanan yüzlerce taraftarın arasına dalmıştı.

Merseyside Polisi, olay yerinde gözaltına aldığı şahsın adını açıklanmasa da 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğu bilgisini paylaşmıştı. Olayda yaralanan 79 kişiden en küçüğünün 9 yaşında, en yaşlısının ise 78 yaşında olduğu belirtilmişti.