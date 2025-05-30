Liverpool'da Kutlamalarda Tehlikeli Araç Kullanımı: 79 Yaralı

Liverpool'da Kutlamalarda Tehlikeli Araç Kullanımı: 79 Yaralı
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Liverpool'daki şampiyonluk kutlamalarında kalabalığın arasına giren araçla 53 yaşındaki Paul Desmond Sanders Doyle'in neden olduğu kazada 79 kişi yaralandı. Doyle, 'tehlikeli araç kullanmak' ve 'kasten ağır bedensel zarar vermek' suçlarından yargılanacak.

LİVERPOOL'un şampiyonluk kutlamalarında araçla kalabalığın arasına giren kişinin bir şirkette müdür olarak çalışan 53 yaşındaki Paul Desmond Sanders Doyle olduğu açıklandı.

Mersey-Cheshire Başsavcısı Sarah Hammond ve Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Jenny Sims, 26 Mayıs'ta Liverpool kentinde yaşanan olaya ilişkin basın toplantısı yaptı. Başsavcı Hammond, Doyle'un bugün Liverpool'da hakim karşısına çıkacağını ve 'tehlikeli araç kullanmak', 'kasten ağır bedensel zarar vermek' ile 'kasten ağır bedensel zarar vermeye teşebbüs' suçlarından yargılanacağını bildirdi.

Merseyside Emniyet Müdür Yardımcısı Sims açıklamasında, "Bu olay çoğumuzu şok etti ve üzdü. Biliyorum ki, birçok kişide hala soru işaretleri ve endişeler var. Dedektiflerimiz yorulmadan bu soruların cevaplarını bulmak için çalışıyor. Elimizde olduğunda daha fazla bilgiyi paylaşacağız. 79 kişi bu olayda yaralandı. 7 kişinin tedavisi hastanelerde sürüyor. Umarım tüm yaralılar ve görgü tanıkları iyileşecek zamanı bulur" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyası, Doyle'un bir şirkette müdür olarak çalıştığını ve 3 çocuğu olduğunu duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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