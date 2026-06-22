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Libya'nın Petrol Üretimi 2013'ten Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Libya'nın Petrol Üretimi 2013'ten Bu Yana En Yüksek Seviyesine Ulaştı
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Libya Ulusal Petrol Kurumu, ülkenin günlük petrol üretiminin yaklaşık 1,49 milyon varille 2013 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Petrol gelirleri, Libya devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

TRABLUS, 22 Haziran (Xinhua) -- Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin petrol üretiminin günlük yaklaşık 1,49 milyon varille 2013 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını açıkladı.

Kurumun Facebook hesabından pazar günü yaptığı açıklamada, ham petrol üretiminin günlük 1,44 milyon varil, kondensat üretiminin ise günlük 49.163 varil olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Resmi ve uluslararası tahminlere göre Libya, devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ve ihracat gelirlerinin yüzde 95'inden fazlasını sağlayan petrol sektörüne büyük ölçüde bağımlı durumda.

Öte yandan açıklamada, petrol üretiminin son yıllarda çatışmalar ve siyasi istikrarsızlık nedeniyle defalarca kesintiye uğradığına dikkat çekildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre NOC, bu yılın mayıs ayında yaklaşık 4 milyar ABD dolarıyla son 10 yılın en yüksek aylık gelirine ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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