Libya Başbakanı Dibeybe, kabinede revizyona giderek 9 bakanı değiştirdi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kabinede 9 bakanı değiştirerek geniş çaplı bir revizyona gitti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti revizyona yönelik yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Ramazan Ebu Cenah'tan boşalan Başbakan Yardımcılığına Salim ez-Zadime'nin getirildiği belirtilerek, yeni atanan bakanların listesi yayımlandı.

Açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına Muhammed el-Goş, Turizm Bakanlığına Nasreddin el-Fizani, Spor Bakanlığına Fuad Ahmed, Maliye Bakanlığına Raşid Bugaffe, Sanayi ve Maden Bakanlığına Muhammed Ali, Gençlik Bakanlığına Heysem Yusuf, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına Süheyl Buşeyha, Kadın İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığına Rende el-Garib atadı.

Öte yandan, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığının yeniden yapılandırılarak, isminin Dijital Ekonomi ve Yapay Zekadan Sorumlu Devlet Bakanlığı olarak değiştirildiği belirtildi.

Dijital Ekonomi ve Yapay Zekadan Sorumlu Devlet Bakanlığına Ziyad Abdulvaris el-Haccaci'nin atandığı kaydedildi.

Başbakan Dibeybe, Mart ayı başından bu yana İskan ve İmar Bakanlığı, Kültür ve Bilişsel Gelişim Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İnsan Hakları ve Göçmen İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı ile Su Kaynakları Bakanlığına da yeni isimler atamıştı.

Dibeybe, kabinedeki değişiklikler ile hükümete yeni taze kan geleceğini ve bazı bakanlıklardaki boş pozisyonların kapatılacağını belirtmişti.