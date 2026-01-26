Libya 2026'da 100 yeni petrol ve doğal gaz kuyusu açmayı planlıyor

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, 2026'da 100 yeni petrol ve doğal gaz kuyusu açmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Abdussadık, Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesinde (LESS) yaptığı konuşmada, ülkesinin enerji sektöründe 2026 hedefleri hakkında bilgi verdi.

Ülkesinde 2025'te 30'un üzerinde petrol ve doğal gaz kuyusunun açıldığını söyleyen Abdussadık, "Bu yıl 100'den fazla kuyu açmayı hedefliyoruz. Gelecek yıllarda bu sayıyı artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez Kasım 2025'te 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.

Şubat ayı içinde sonuçlarının duyurulması planlanan ihale ile uluslararası enerji şirketlerinin arama ve üretim faaliyetleri çerçevesinde Libya'ya yıllık 3-4 milyar dolarlık yatırım yapması bekleniyor.