BEİJİNG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen 17. Çin-Avrupa Birliği Ekonomik ve Finansal Diyaloğu'nda makroekonomik durum ve politikaların yanı sıra G20 bünyesindeki Çin-AB çok taraflı işbirliği ele alındı.

Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min pazartesi günkü diyalog toplantısına eş başkanlık etti. Çin ve AB'nin mevcut koşullar altında gerçek çok taraflılığı ortaklaşa savunup hayata geçirmesi gerektiğini kaydeden Liao, küresel ekonomiye daha fazla istikrar ve öngörülebilirlik kazandıracak açık bir dünya ekonomisi için de çaba göstermeleri gerektiğini ifade etti.

Liao, Çin ve AB gibi büyük ekonomilerin yapısal reformları ilerletmek, makroekonomik politika koordinasyonunu derinleştirmek, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve sorunsuz işleyişini sağlamak, küresel ekonomik ve finansal istikrarı teşvik etmek üzere gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtti.

Çin'in AB ile karşılıklı açıklık ve işbirliği alanlarını genişletmeye hazır olduğunu ifade eden Liao, AB'ye piyasa ekonomisi ilkelerine ve adil rekabete saygı gösterme, Çinli işletmelere adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlama çağrısında bulundu.

AB tarafı ise Çin-AB Ekonomik ve Finansal Diyaloğu'nun, hem makroekonomik politika koordinasyonunu derinleştirmek hem de ekonomik ve finansal işbirliğini güçlendirmek için önemli bir platform olduğunu belirterek, Çin ile makroekonomik politika iletişimine ve tatbiki işbirliğine önem verdiklerini ifade etti.

AB tarafı, karşılıklı saygı ve açıklık temelinde Çin ile yapıcı diyaloğu güçlendirmeye, eşit ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürmeye, görüş ayrılıklarını uygun şekilde ele almaya ve AB-Çin ekonomik ilişkilerini sağlıklı biçimde yeniden dengelemeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua