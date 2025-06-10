Liangshan Limanı, Kömür Taşımacılığında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

JİNAN, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Shandong eyaletinde bulunan Liangshan Limanı, batıdaki kömür üretim bölgelerini Yangtze Nehri Ekonomik Kuşağı'na bağlayan önemli bir lojistik merkez olarak hizmet veriyor.

Yaz aylarındaki yoğun talep dönemlerinde kesintisiz kömür arzı sağlamak amacıyla kömür çıkarım, depolama, taşıma ve satış süreçlerini optimize eden liman, demiryolu taşımacılığını su yolu taşımacılığına bağlayan bir aktarma projesini faaliyete geçirdi.

Kömür piyasası ticaret rezervlerinin 40 milyon tona ulaşması ve genel operasyon verimliliğinin bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artmasıyla liman, kömür arzı acil durumuyla başa çıkma kapasitesini önemli ölçüde geliştirdi.